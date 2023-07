Zelfs op de lelijkste plek van Noord-Holland is natuur

Natuur is overal. Je kan het zo gek niet bedenken of planten, insecten of korstmossen weten een plekje te vinden om te overleven. Zelfs op het Kanaalschiereiland in Alkmaar is leven. Ofschoon er alles aan lijkt te zijn gedaan om deze woestijn 'woest en ledig' te laten, steekt ook hier een plantje de kop op. Stadsplantenkenner Sipke Gonggrijp kent de naam van dezer taaie overlever: "Het is de gehoornde klaverzuring, die kom je op de meest onherbergzame plekken nog tegen."

Natuurlijk Noord-Holland is toevallig verzeild geraak op deze plek. Tussen het politiebureau, een parkeergarage en het Stadskantoor in lijkt alle leven verdwenen. Maar we waren afgekomen op de Kanaalkade iets verderop waar nog wel plantjes groeien.

"Omdat die plantjes in de kademuur zo dicht bij het water staan, hebben ze het hier vaak nog best wel goed. Daar staat een mannetjesvaren.", wijst Sipke. "Er groeien kleine berken en iepen in de kant en wat is dat voor gras?" Sipke buigt en ziet het dan meteen: "Dat is festuca glauca, een blauwige grassoort die waarschijnlijk uit een tuin of plantenbak is overgewaaid."

We draaien ons om en zien de plantenbak naast het fietspad waar pollen met bauw gras in staan. Naast een andere plant met dik viltachtig blad en paarsige bloemen. Dat is een soort ezelsoor, een stachyssoort."