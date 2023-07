Burgemeester sluit woning Staalmeesterslaan waar zondag explosief afging

Een woning aan de Staalmeesterslaan bij het Rembrandtpark moet op last van burgemeester Halsema sluiten. De sluiting geldt voor de komende drie maanden.

In mei viel de politie al twee keer de woning binnen na anonieme tips. Daarbij werd tot twee keer toe drugs werd gevonden. De eerste keer, op 5 mei, ging het om een vangst van 101 kilogram hasj. Tien dagen later vond de politie naast 298.7 gram hasj ook een vacumeermachine en plastificeerrollen: verpakkingsmaterialen die duiden op handel, aldus de burgemeester in een sluitingsbevel.

Kort na de explosie pakte de politie twee verdachten op. Een woordvoerder liet zondag weten dat het om een 'ernstig incident' ging dat nog veel erger had kunnen aflopen.

Volgens Halsema heerst er sinds de explosie van zondag een gevoel 'angst en gevoelens van onveiligheid' onder de bewoners van de Staalmeesterslaan. "Volgens de politie bestaat er een groot risico dat er op korte termijn weer een incident zal plaatsvinden."

Eind 2021 liet Halsema ook al een woning aan de Staalmeesterslaan sluiten omdat daar een hennepkwekerij was gevonden. Het ging toen om een woning in een andere flat.