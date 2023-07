Een flinke opknapbeurt voor het Reghthuys in Westzaan. Het monumentale pand heeft behoorlijk wat gebreken, maar het grootste probleem was het lekkende dak. De afgelopen maanden werd er een beroep gedaan op de inwoners om het herstel te kunnen betalen. Met succes, want het dak is inmiddels gerepareerd.

Na massale bijdrage bewoners is het ‘pareltje van Westzaan’ eindelijk waterdicht - NH Nieuws

Tijdens Koningsdag kon iedereen die dat wilde een leien dakpan kopen. Achterop de lei werden boodschappen geschreven, die misschien nog wel te lezen zijn bij een volgende verbouwing. Er werd meer dan 10.000 euro opgehaald met de actie. Justin van 't Veer is bestuurslid van de stichting achter het Reghthuys en hij merkt dat het gebouw toe is aan een verbouwing: "De afgelopen jaren zijn we druk aan het lijmen en plakken geweest, maar op een gegeven moment moet je geld uitgeven. Dat hadden we niet, dus hebben we acties opgestart. Dat heeft gelukkig z'n vruchten afgeworpen en nu zijn we eindelijk bezig om het leiwerk en de goten te vervangen." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: NH Nieuws

In een latere fase komen het opknappen van de muren, de fundering en de elektrische installatie nog aan de beurt. De komende weken wordt er nog op het dak gewerkt, maar voor de bouwvakantie is de steiger bij het Reghthuys weg. Van 't Veer is dik tevreden: "De komende jaren zijn we wind- en waterdicht, los van de stormen die af en toe voorbij trekken."