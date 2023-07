Uitgeester Ferdy Druijf is nieuwe spits van PEC Zwolle

Druijf werd opgeleid bij AZ, maar tot een echte doorbraak in het eerste van de Alkmaarders kwam het nooit. In de veertig wedstrijden die hij speelde voor AZ scoorde hij zes keer. Druijf werd in de tussentijd uitgeleend aan NEC, KV Mechelen en Rapid Wien, om vervolgens door de Oostenrijkers definitief overgenomen te worden.

Vergaande interesse

Onlangs vertelde Druijf in een interview met NH Sport al dat er zowel vanuit de eredivisie, als uit het buitenland, interesse was voor de spits. "Ik ben blij dat ik komend seizoen voor PEC Zwolle aan de slag kan in de eredivisie", zegt Druijf op de website van PEC Zwolle. "De club staat al jaren voor aantrekkelijk, aanvallend voetbal en heeft dat zeker vorig seizoen laten zien. Daarnaast zit het hier altijd vol en heeft iedereen enorm veel zin in de rentree in de Eredivisie.

Bij PEC Zwolle, dat vorig seizoen promoveerde naar de eredivisie, zal Druijf de concurrentie voor de spitspositie moeten aangaan met Lennart Thy en Tolis Vellios. Thy werd afgelopen seizoen topscorer in de eerste divisie met 23 doelpunten.