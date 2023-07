Vier voortvluchtige Poolse mannen in Medemblik en Kreileroord opgepakt

De politie heeft vier in Polen veroordeelde mannen opgepakt in Medemblik, Kreileroord en Den Haag (Zuid-Holland). Zij moeten nog een celstraf van acht jaar uitzitten voor ruim 35 inbraken bij bedrijven.

De Poolse politie kwam de vier mannen op het spoor, waarna Nederlandse collega's werden ingeschakeld omdat ze zich vermoedelijk in Noord-Holland schuilhielden.

Volgens de politie leidden de mannen 'een onbezorgd en normaal bestaan' in Nederland. "Een aantal van hen had een baan. Eén van hen had ook onroerend goed aangeschaft", aldus een woordvoerder. Het viertal maakt deel uit van een criminele bende, die zich bezighoudt met inbraken. "De Poolse politie vermoedde dat ze deze praktijken in Nederland voortzetten."

De overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam zal beslissen of ze worden overgeleverd aan Polen.