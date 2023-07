Eindelijk zebrapad bij gevaarlijke oversteek basisschool De Koet in Midwoud

Bij basisschool De Koet in Midwoud wordt vandaag een zebrapad geplaatst bij de ingang van de onderbouw. Al langere tijd strijdt de ouderraad voor maatregelen op deze plek. "Het is fantastisch nieuws!"

Langsrijdende auto's in combinatie met overstekende kinderen zorgden voor gevaarlijke situaties. "Het was wachten tot er iets een keer mis zou gaan. En dat wil je gewoon voor zijn, vooral rond een school", vertelt Antoinette Sinnige, voorzitter van de ouderraad van De Koet.

Gevaarlijke oversteekplaats basisschool in Midwoud, ouderraad pleit voor zebrapad

Rondom de school zijn twee parkeerplaatsen: aan de achterkant en op het Cor Druifplein. Vanaf dit laatste plein moet worden overgestoken naar de ingang van de school, waar vooral de onderbouw zit. En deze oversteekplaats kruist met de weg met de auto's voor de andere parkeerplaats.

Eind januari liet de ouderraad de lokale partij Hart van Medemblik langskomen en die maakte er gelijk werk van. Een motie werd ingediend en aangenomen. "Het is fijn dat zo'n kleine ingreep, relatief snel wordt aangepakt. Dat zien we graag", aldus raadslid Niels de Waal.

Blij met inzet politiek

Sinnige, die zich hard heeft gemaakt voor het zebrapad, is blij met de inzet van de politiek. "Het is door de jaren heen altijd een heikel punt geweest, maar altijd op de lange baan geschoven. Met dank aan Hart voor Medemblik is het nu zo snel opgepakt. Zij hebben hun tanden er ingezet."

Ze hoopt dat het zebrapad nu zorgt voor een veiligere situatie. "Zekerheid heb je nooit, maar het is nu in ieder geval stukken duidelijker."