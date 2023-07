Dromen en nachtmerries over het IJsselmeer: voorzitter IJsselmeervereniging heeft ze allebei

Voorzitter van de IJsselmeervereniging, Tjard de Cock Bruining, waakt over het IJsselmeer. Zijn nachtmerries zijn serverfarms, windmolens en drijvende solarinstallaties in het meer. Ooit was er het plan om het water in te polderen. Nu kijken ondernemers en projectontwikkelaars weer hongerig naar de mogelijkheden in het water. De IJsselmeervereining vecht al meer dan vijftig jaar tegen de wilde plannen die er met het gebied zijn.