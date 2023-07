Geen kermis in De Koog dit jaar: exploitant zou 150 parkeerplaatsen moeten vrijmaken

Hoewel in Den Burg deze week de kermis is begonnen, zullen er dit jaar weer geen attracties staan in De Koog. Op papier is alles in orde: de vergunning is er en zowel de kermisexploitant als de lokale ondernemers zien de kermis er graag staan. "Het grootste probleem lijkt te zitten in een eis van 150 parkeerplaatsen die op last van de gemeente moeten worden gerealiseerd. Dit is niet haalbaar", zegt kermisexploitant Patrick de Kort.

Het is jaren geleden dat er voor het laatst een kermis in De Koog was. Waar die in Den Burg wel terugkeerde, is dat nog niet gelukt in De Koog. Dit jaar zou er dan eindelijk weer een kermis zijn daar. Maar dat gaat dus toch niet gebeuren.

"De Koger ondernemersvereniging laat weten in meerderheid voor de komst van de kermis te zijn en ook vanuit verschillende horeca-ondernemers klinken positieve geluiden over de terugkeer van de kermis in De Koog", zegt kermisexploitant Patrick de Kort tegen mediapartner Texelse Courant. "We hebben de vergunning wel en ik had er graag gestaan."

Parkeerplaatsen

Maar hij kan niet voldoen aan de eis van de gemeente Texel om 150 parkeerplaatsen te realiseren. Toch geeft hij de moed niet op: volgend jaar probeert De Kort het gewoon weer. "Ik wil graag naar De Koog komen. Aan mij ligt het niet. Maar ik ga er niet alleen over."

De kermis in Den Burg is er wel, die staat er tot zondag.