Woningtekort in Flevoland stijgt flink, 12.000 huizen te weinig

Het woningtekort in de provincie Flevoland is in een jaar tijd flink gestegen. Er is nu een tekort van ruim 12.000 huizen. In 2022 ging het nog om 8800 woningen. Dat meldt ABF Research.

Nieuwbouw in Flevoland - Foto: Omroep Flevoland/ANP

Het onderzoeksinstituut berekent ieder jaar de krapte op de woningmarkt. Het kijkt daarbij naar de bevolkingsgroei en het aantal woningen dat opgeleverd wordt. Tot 2050 heeft Flevoland een woningtekort, verwacht ABF Research. De krapte wordt wel minder. In 2025 is er een tekort van 9000 huizen, tegen 7000 in 2030. Vanaf 2035 neemt het tekort verder af tot ongeveer 4500 woningen. Zuid-Holland heeft het grootste woningtekort, gevolgd door Noord-Holland. Flevoland staat op de achtste plaats. Volgens ABF Research wordt het tekort aan woningen mede veroorzaakt door de komst van Oekraïense vluchtelingen. Ook worden er in de komende tijd minder huizen gebouwd dan de bedoeling was.