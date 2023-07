Noodkreet honkbalclub gehoord: gemeente Huizen helpt honkbalclub met voortbestaan

De honk- en softballers van BSV Zuidvogels kunnen rekenen op steun van de gemeente Huizen, zodat de vereniging kan blijven voortbestaan. Na een noodkreet van de familieclub in de Oostermeent gaat de gemeente nu samen met de club kijken naar de beste oplossing om de ruim vijftig jaar oude vereniging een gezonde en mooie toekomst te bieden. "We hebben perspectief nodig", klinkt het.

Op dit moment is de vereniging technisch failliet. Dat liet Zuidvogels-voorzitter Cyril Meijers eind juni weten aan de lokale politiek. De inkomsten zijn flink gedaald. Dat heeft vooral te maken met een flinke leegloop. Waar de club altijd stabiel was met een ledenbestand van zo'n 260 honk- en softballen er nu nog maar zo'n honderd mensen in Huizen. De coronaperiode heeft het aantal leden behoorlijk doen slinken. Daarnaast heeft het stoppen van verschillende individuen ertoe geleid dat teams uiteen gevallen zijn en zijn samenwerkingsverbanden met andere clubs stopgezet. Oud papier Met zo'n 160 leden minder zijn de contributie-inkomsten drastisch gedaald en dan dreigen ook de gelden van de GAD weg te vallen. Zuidvogels haalde met de inzameling van oud papier en karton ieder jaar 15.000 euro op, wat een belangrijke bijdrage is op de begroting. Sinds begin 2022 haalt de Gooise afvalophaler dit nu zelf op. Wel krijgen de clubs voor drie jaar een vergoeding.

Als dat geld wegvalt vanaf 2025 dan heeft Zuidvogels financieel echt een groot probleem. Het onderhoud aan het complex van 39.000 vierkante meter kost veel geld. Daar komt bij dat het inmiddels verouderde clubgebouw aan de Augustinuslaan een flinke investering vraagt. Er is zeker 100.000 euro om de thuishaven te moderniseren. Einde oefening Hoewel de club nog wel aan wat knoppen kan draaien om her en der wat te bezuinigen, komt het einde van Zuidvogels zonder hulp snel in zicht. Na 2024 kan het einde oefening zijn, zo liet Meijers de politiek weten. Om dat te voorkomen vroeg hij de gemeente om toekomstperspectief, zodat de club weer kan gaan bloeien en Huizen een breed sportaanbod houdt. Die schreeuw om hulp was niet aan dovemansoren gericht. In de raadsvergadering van begin juli heeft de grote meerderheid van de politiek een voorstel aangenomen, waarin burgemeester en wethouders de opdracht krijgen om te kijken wat de club nodig heeft om te kunnen blijven staan en vooral op welke plek in Huizen Zuidvogels kan gaan bouwen aan herstel. Scenario's Zelf heeft de club drie scenario's bedacht, waarvan verhuizing naar Sportpark de Wolfskamer de voorkeur heeft van Zuidvogels. Dit is niet alleen de plek waar het begin jaren 70 allemaal begon, maar omdat de gemeente daar toch wil schuiven met velden kan daar ook plek ontstaan voor de honk- en softballers. Zij hebben maar één gecombineerd veld nodig van zo'n 100 bij 100 meter. Hoewel ze het liefst een eigen honk willen hebben, staat de club ook open om een gebouw te delen met een van de andere sportclubs.

Wat sportwethouder Fleur van der Kleij betreft, moet de focus eerst liggen op het redden van de vereniging. Voorlopig ligt de oplossing daarvoor op het huidige complex in de Oostermeent. Een mogelijke verhuizing naar de Wolfskamer is iets voor op de langere termijn. Gezien de noodkreet kan Zuidvogels daar niet op wachten. Zuidvogels heeft twee ideeën voor een langer verblijf op de Augustinuslaan, al blijft de noodzakelijke opknapbeurt van de kantine wel als een molensteen om de nek van de vereniging hangen. Een optie is om een deel van velden af te stoten en één veld geschikt te maken voor honk- en softbal. Het andere idee is om het complex te delen met andere sportclubs. Maar welke verenigingen zouden dat willen? En ook deze aanpassing vraagt om een investering. Slowpitch Als de club uit de survivalmodus kan komen dan weet het dat er zeker kansen zijn om te gaan groeien qua honk- en softballers, maar ook vrijwilligers, De mogelijkheden liggen vooral bij de jeugd tot twaalf jaar. De introductie van het populaire slowpitch softbal kan Zuidvogels volgens Meijers bijvoorbeeld veel nieuwe leden opleveren. Als de club weer groter wordt dan wordt zij eveneens weer interessanter voor diverse samenwerkingen. Hoewel het college al gesprekken voerde met de familievereniging weet de raad nu zeker dat de wethouder later dit jaar met een plan waarin er een duidelijk en gezond toekomstperspectief is voor Zuidvogels. Volgens Van der Kleij keert zij in november terug naar de politiek.