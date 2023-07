Wisselvallig weer en af en toe regen in IJmuiden, Beverwijk, Uitgeest en Velsen-Noord

Goedemorgen IJmuiden, hier is uw weerbericht voor vandaag. De dag begint met lichte regen rond 03:00 uur bij een temperatuur van 15 graden. De hemel wordt half bewolkt om 04:00 uur en de temperatuur stijgt naar 16 graden, wat zo blijft tot ongeveer 06:00 uur. Vanaf 07:00 uur kunt u weer wat lichte regen verwachten, die doorloopt tot het middaguur. De hoeveelheid neerslag varieert tussen de 0.31mm en maximaal 0.62mm rond 09:00 uur. Ondanks de regen zal de temperatuur gedurende deze tijd langzaam stijgen tot een comfortabele 18 graden tegen elf uur 's ochtends. In de namiddag verandert het beeld naar zeer lichte bewolking vanaf twee uur ’s middags met constante temperaturen van rond de 18 graden. Rond zes uur 's avonds wordt het helder met een afkoeling naar een nog steeds aangename temperatuur van ongeveer17 graden. Naderend naar de avonduren kan er om negenen nog een beetje lichte regen vallen (0.12mm) bij een temperatuur van ongeveer16 graden, maar daarna verwachten we dat het grotendeels droog blijft met zeer lichte bewolking en temperaturen die schommelen tussen de16 en17 gradenn in de late avonduren. Al met al lijkt het erop dat we vandaag te maken krijgen met wisselvallig weer in IJmuiden - bereid je voor op wat sporadische regenvlagen overwegend in de morgen, maar geniet ook van periodes zonder neerslag onder zeer licht bewolkte of zelfs heldere hemel later op dag!