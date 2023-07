Loods verwoest bij grote brand op Texel, ook fik gemeld in Den Helder

In een bedrijfspand in Oosterend op Texel is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Hierbij is de loods van loonbedrijf Bram Boon verloren gegaan. De brand was zo groot dat er diverse brandweerwagens van het 'vaste land' werden opgeroepen om op het Noord-Hollandse eiland te blussen.

Rond half twee vannacht had de brandweer de brand onder controle. De panden die naast de loods staan, zijn aan de vuurzee ontsnapt. In de loods waren op het moment van de brand geen mensen aanwezig. Aanvankelijk werd er door de veiligheidsregio groot alarm geslagen, maar niet alle opgeroepen eenheden zijn ook daadwerkelijk op de boot naar Texel gestapt.

Uit beelden die ter plaatste zijn gemaakt, blijkt dat het gaat om een loods van loonbedrijf Bram Boon. De veiligheidsregio laat weten dat de loods als verloren wordt beschouwd en dat Stichting Salvage zal helpen bij de schadeafhandeling.

Op het dak van de loods lagen zonnepanelen. De veiligheidsregio laat weten dat deze panelen niet waren aangesloten en dat er alleen glasdeeltjes zijn aangetroffen in de omgeving van de loods. Omwonenden worden wel gewaarschuwd om eventuele gevonden glasdeeltjes op te rapen met een handschoen en in de vuilniszak te stoppen. Het is nog niet bekend of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

Ook brand in Den Helder

Een complicerende factor voor de brandweer was vannacht een woningbrand in Den Helder. Daar is in een huis in de Nachtegaalstraat een bankstel in vlammen opgegaan. Volgens een woordvoerder waren ook in dat huis geen mensen aanwezig. Omdat de brandweer van Den Helder op de boot naar Texel was gestapt, is het vuur in Den Helder geblust door het korps van Breezand/Julianadorp. Rond één uur vannacht was die brand onder controle.