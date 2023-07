In een bedrijfspand in Oosterend op Texel is woensdagavond laat brand uitgebroken. Volgens de brandweer is een loods in de fik gevlogen. Het is nog onduidelijk of er door de vlammenzee slachtoffers zijn gevallen. De brand is zo groot dat inmiddels ook de brandweer van het 'vaste land' onderweg is naar het Noord-Hollandse eiland. Dit meldt de veiligheidsregio op Twitter.