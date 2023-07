Hoofddorpse brugklassers maken AI-kunst: zo ziet hun ideale wereld er in de toekomst uit

Duurzame woningen, elektrische auto's en veel natuur: onder leiding van de Haarlemse kunstenaar David Vijsma ontpopten brugklassers van het KSH in Hoofddorp zich gisteren tot ware kunstenaars. In plaats van kwasten werden er volop laptops en smartphones gebruikt: met behulp van kunstmatige intelligentie creëerden ze afbeeldingen die tonen hoe hun ideale wereld er in de toekomst uitziet.

In het begin is het voor de eerstejaars nog een beetje zoeken, maar al snel verschijnen de eerste afbeeldingen op de computers. "Hier zie je een houten huis gebouwd op palen", duidt David een de werken. "Die palen zijn handig voor als de zeespiegel stijgt en het hout is duurzamer dan stenen en cement. Dit is een mooi voorbeeld."

"Tesla, bomen, gras", somt brugklasser Livia de woorden op die zij gebruikt om haar kunstwerk te maken. Nadat ze die woorden op een speciaal daarvoor gebouwde website heeft ingevuld, genereert die site op basis van miljarden afbeeldingen een nieuwe afbeelding: het kunstwerk.

Op die van Livia staat een elektrische auto op een grasveld, met bomen op de achtergrond. Zo 'schrijven' alle deelnemende scholieren hun persoonlijke 'duurzame' kunstwerk.

Dans en fotografie

"Wat we proberen met dit project is om een maatschappelijk thema te vertalen naar kunst", legt projectleider Esther Ledeboer uit. Terwijl deze groep met duurzaamheid bezig is, gebruiken andere groepen andere onderwerpen om zich te laten inspireren. "Ze konden onder andere ook kiezen voor workshops als dans of fotografie."

Het is nog niet bekend wat er met alle werken die worden gemaakt, gaat gebeuren. "Het is voor ons de eerste keer dat we dit project doen", vertelt Esther. "Ik hoorde wel dat David bezig is met het museum voor de toekomst en ik verwacht ook wel dat de werken van de andere groepen hier op school te zien zullen zijn."