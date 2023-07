Max de Waal trekt deur bij Ajax achter zich dicht en vertrekt naar Willem II

"Het is enerzijds vreemd om Ajax na tien jaar definitief te verlaten. Ik heb er veel mensen leren kennen en me als voetballer ontwikkeld. Anderzijds weet ik nu dat mijn toekomst de komende jaren hier in Tilburg ligt. Dat geeft duidelijkheid en rust", vertelt De Waal op de website van Willem II.

De in Hoorn geboren voetballer speelde in de amateurs onder andere voor Always Forward en Hollandia. Sinds 2013 speelde De Waal in de jeugdopleiding van Ajax. Uiteindelijk kwam hij tot 41 wedstrijden voor Jong Ajax en scoorde hierin elf doelpunten. Tot een debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers is het nooit gekomen. Het afgelopen seizoen verhuurde Ajax hem aan ADO Den Haag. Daarvoor werd De Waal tijdelijk ondergebracht bij PEC Zwolle.