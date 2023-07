Project Oranje Loper op de schop: meeste bruggen kunnen toch nog 30 jaar mee

Ze moesten eerst weer voor 100 jaar mee kunnen , maar nu is 30 jaar ook wel voldoende. Uit nieuw onderzoek van onder meer de Technische Universiteit (TU) van Delft blijkt dat de meeste bruggen op de Oranje Loper, het renovatieproject tussen de Raadhuisstraat en het Mercatorplein, in een betere conditie zijn dan gedacht en dus nog wel een tijdje meekunnen. Zeven van de negen bruggen op de route hoeven daarom niet vervangen te worden.

Van der Horst spreekt van een 'doorstart' van het project Oranje Loper en zegt te verwachten dat de werkzaamheden eerder zullen worden afgerond dan was gepland. Dat was in 2026, maar een nieuwe einddatum is er nog niet.

"Het onderzoek leidde tot het inzicht dat waarschijnlijk een aantal van deze bruggen nog minstens 30 jaar mee zou kunnen, als er levensduur verlengende maatregelen zouden worden uitgevoerd in plaats van een volledige vervanging", schrijft verkeerswethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad. Er moet wel een nieuw plan voor de werkzaamheden worden gemaakt, dat is volgens de wethouder voor de zomer van 2024 af.

Er liggen dus negen bruggen op de route. Voor zeven daarvan zijn er veel minder ingrijpende herstelwerkzaamheden nodig om ze nog een tijdje mee te laten draaien. Hierdoor zal er volgens de wethouder veel minder overlast komen. Omdat er geen volledige herinrichting plaats zal vinden, zullen er bijvoorbeeld ook veel minder kabels en leidingen worden vernieuwd.

Foute berekeningen

Een brug moet wel volledig worden vervangen. Dat is brug 117 over de Lijnbaansgracht. En daarnaast moet de renovatie van brug 108 bij de Da Costagracht worden afgerond. Die ligt sinds februari stil omdat er fouten zijn gemaakt. De voorgenomen renovatie ging fout omdat er te snel beslissingen zijn genomen, laat de wethouder weten. Omdat de brug onveilig was, is er in 2018 (te) snel besloten het middendeel van de brug te vervangen. Maar dat vervangen middendeel bleek ook niet veilig genoeg. Uit het onderzoek blijkt dat vooral tijdsdruk ervoor heeft gezorgd dat er foute berekeningen zijn gemaakt en die moeten nu opnieuw worden gedaan. "Dat zal nog geruime tijd in beslag nemen", maar een datum noemt de wethouder niet.

Lessen

De wethouder geeft onder het kopje 'lessen en vervolg' in de brief toe dat het niet allemaal goed is gegaan met het project. "Er zijn en worden verschillende maatregelen genomen om lessen te leren en om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen."

Onder meer een reorganisatie van het bouwteam was noodzakelijk. "Op basis hiervan is verder gegaan met de al in gang gezette reorganisatie van het bouwteam, waarbij er onder andere veel meer medewerkers van de gemeente Amsterdam zijn toegevoegd aan het bouwteam om de inbreng van gemeentelijke kennis van het vernieuwen van bruggen en straten in Amsterdam veel meer in te brengen."

Ook is de besluitvormingsstructuur binnen het bouwteam aangepast. "Waarmee veel duidelijker vormgegeven is aan het uitgangspunt dat de gemeente eindverantwoordelijk is en uiteindelijk de definitieve besluiten neemt."