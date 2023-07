VanMoof reageert: "We werken er hard aan om onze diensten voort te zetten"

De fietsenfabrikant bevestigt ook dat de winkels gesloten zijn. Die beslissing is genomen vanwege 'de veiligheid van onze collega's in de winkels'. "We werken er hard aan om onze diensten voort te zetten en zullen zo snel mogelijk afzonderlijk contact opnemen met alle klanten met betrekking tot lopende leveringen of reparaties."

Volledige verklaring VanMoof

"Op woensdag 12 juli heeft de rechtbank Amsterdam VanMoof Global Holding B.V. (voorlopige) surseance van betaling verleend en twee bewindvoerders aangesteld. Ook VanMoof B.V. en VanMoof Global Support B.V. hebben surseance van betaling aangevraagd. Ook heeft de rechtbank een afkoelingsperiode van twee maanden bevolen. Samen met het management van VanMoof beoordelen de beheerders momenteel de situatie om een ​​oplossing te vinden zodat VanMoof haar activiteiten kan voortzetten. Vanwege de recente ontwikkelingen hebben wij besloten om de brand stores tijdelijk te sluiten voor de veiligheid van onze collega's in de winkels. We werken er hard aan om onze diensten voort te zetten en zullen zo snel mogelijk afzonderlijk contact opnemen met alle klanten met betrekking tot lopende leveringen of reparaties. We houden u op de hoogte zodra we meer nieuws te melden hebben en we verzoeken u deze verdere updates af te wachten."