Kruising Churchill-laan op schop na ernstige ongelukken: "Het was hard nodig"

"Het was hard nodig. Er gebeurde te vaak een ongeluk", zegt een buurtbewoner. In maart van dit jaar raakte een fietser ernstig gewond bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een maand later ging het weer mis op het kruispunt. Een fietser werd aangereden door een touringcar en overleed later in het ziekenhuis. "Het kalf moet eerst verdronken worden voordat de put wordt gedempt", stelt een fietser.

Maarten Nulle, verkeerskundige van de gemeente, zegt dat het aanpassen van de kruising ingewikkelder is dan het lijkt. "Er moet ook detectie worden aangepast, markeringen moeten worden aangepast, verkeersregelaars moeten op de goede plekken op de weg staan tijdens de werkzaamheden. Dit is eigenlijk al behoorlijk snel. En dat komt omdat we met zijn allen de noodzaak zagen om te veranderen. We hebben met zijn allen gewerkt om dit toch in drie maanden voor elkaar te krijgen."