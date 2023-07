VanMoof-rijders boos over in zwaar weer verkerend bedrijf: "Ze communiceren niets"

"Ik heb zes maanden op mijn fiets moeten wachten", zegt een bezoeker van het reparatiepunt in Oost. Dat ze hier is, betekent niet veel goeds. "Ik heb de fiets één week en ik ben al drie keer hier geweest." "Je zou zeggen dat als je drieduizend euro betaalt voor een fiets, dat die het dan in elk geval doet", zegt een andere klant.

In het rood

Dinsdag meldde Het Financieele Dagblad dat VanMoof al jaren geen zwarte cijfers schrijft. Vorig jaar zouden ze 80 miljoen euro verlies hebben geleden. Ook schrijft de krant dat de onderneming begin dit jaar in geldnood dreigde te komen, maar door een investeringsronde was het gevaar voor nog meer rode cijfers geweken.

VanMoof-rijders merken de onrust binnen het bedrijf ook aan de kwaliteit van hun fiets en aan de lange wachttijden om de fietsen te laten repareren. "Ik heb twee VanMoofs, omdat er één vaak kapot is", zegt een klant. "Ik wil een nieuw merk kopen, omdat ook de tweede het niet goed doet, maar dan moet ik wel even sparen. Nu ben ik failliet." Veel klanten voor de deur geven aan dat ze minimaal zes weken moeten wachten op een afspraak om hun fiets te laten maken.