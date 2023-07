‘Takkenjongens’ al dagen aan het puinruimen na storm: 'Geef ze een medaille!'

Volop complimenten voor Owen (13) en Dynand (15). Veel Purmerenders zagen de jongens de afgelopen dagen in de weer met een grote omgevallen boom in het Gorsebos. Ze wilden de gemeente helpen, dus staken ze zelf de handen uit de mouwen en probeerden de boom van de weg te krijgen. Inmiddels is het ze gelukt en is het fietspad weer goed toegankelijk.

Als de verslaggever even meeloopt naar het bos zijn de jongens nieuwsgierig of de boom al is opgehaald door groenbeheer. "Nee hoor, hij ligt er nog!", roept Dynand al van een afstandje. Hij wijst: "Kijk maar, links de stam zelf en rechts de resten die we van de boom hebben afgezaagd." Het is een enorme hoop waar ze overduidelijk veel werk aan hebben gehad.

Flinke dagen

Owen beaamt dat: "Ik denk dat we vier of vijf dagen flink bezig zijn geweest, zo’n vier uur per dag. Sjouwen, zagen. Het waren flinke dagen. Het waren flinke takken die eraan zaten. Dat is goed zagen."

Een fietser ziet de jongens staan en stopt even. Grinnikend: "Gisteren zag ik ze ook al werken. Ik vond het jeugdarbeid!" Hij is lovend over de actie van de jongens: "Als alle jeugd zo in elkaar zit als deze twee jongens, dan hebben we een goede toekomst! Dan is Nederland goed af."

