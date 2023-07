Groenewegen komt twee fietslengtes tekort tegen oppermachtige Philipsen

Dylan Groenewegen is als tweede geëindigd in de elfde etappe van de Tour de France. De wielrenner uit Amsterdam moest het in de eindsprint afleggen tegen de Belg Jasper Philipsen, die alweer zijn vierde etappe won deze Tour.

Groenewegen, die rijdt voor het Australische Team Jayco AlUla, werd in de natte straten van Moulins door zijn ploeggenoten goed afgezet voor de eindsprint. De 30-jarige sprinter had echter groenetruidrager Philipsen in zijn wiel zitten. In de laatste meters ging zijn Belgische concurrent erop en erover en greep zo opnieuw de etappezege.

Wachten op gewenste zege

Deze editie van de Tour de France gaat het voor Groenewegen nog niet zoals gehoopt. De Leeuw van Amsterdam wist deze Tour nog geen etappe te winnen en finishte vandaag voor het eerst in de top 3. Vorig jaar won Groenewegen één etappe in de Franse rittenkoers. In zijn carrière heeft Groenewegen nu vijf dagzeges op zijn naam staan in de Tour.

De Tour de France duurt nog tot zondag 23 juli.