Duurzaam voedselbos in Stompetoren de toekomst?

De ruim zeshonderd boompjes die in Stompetoren de tijd krijgen om een volwaardig bos te worden, steken nog niet boven de bloemen uit. Maar over tien jaar kunnen er noten, vruchten en bessen geplukt worden. Het is de droom van Linda Appelman en haar twee compagnons. "Ik geloof in onbespoten voedsel, dat de tijd krijgt om te groeien."

Zolang de bomen nog niet volgroeid zijn, verbouwen ze er bloemen en groente. "De pluktuin en straks het bos, zijn een project mét en vóór onze omgeving", vertelt ze aan NH in bovenstaande video. "We werken met tientallen vrijwilligers samen uit de buurt, die helpen met het verzorgen van de planten en bomen."

Dat vertelt Linda Appelman (34), terwijl ze onkruid aan het wieden is op de akker die ze samen met Marjo van der Burg (48) en Wendy Weel (50) pacht van haar vader die broccoli teelt . Met z'n drieën zijn ze een jaar geleden, naast hun fulltime baan, het voedselbos aan de Noordervaart in Stompetoren begonnen.

"Je kijkt anders naar groente ook; je ziet wat je allemaal moet doen om een knappe krop sla te krijgen", vertelt vrijwilliger Marjon Dekker, die na haar pensioen veel tijd steekt in het voedselbos. Ook haar collega-vrijwilliger Emma Molenaar is gedreven door het project: "Het is mooi om bezig te zijn in de natuur en een soort ecosysteem te creëren."

De opbrengst van de bloemen en groentes die nu verbouwd worden, wordt allemaal in het voedselbos gestoken, waarvoor ze een stichting hebben opgericht. De pluktuin annex voedselbos in de Schermer is niet uniek. Op steeds meer plekken duiken voedselbossen op, die bijdragen een de duurzame voedselproductie, biodiversiteit en de klimaatcrisis.