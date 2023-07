Scholier Livia maakt met kunstmatige intelligentie kunst over duurzame toekomst

Duurzame woningen, elektrische auto's en veel natuur: onder leiding van de Haarlemse kunstenaar David Vijsma ontpopten brugklassers van het KSH in Hoofddorp zich gisteren tot ware kunstenaars. In plaats van kwasten werden er volop laptops en smartphones gebruikt: met behulp van kunstmatige intelligentie creëerden ze afbeeldingen die tonen hoe hun ideale wereld er in de toekomst uitziet.

Normaal is het tijdens lessen ongepast om met je mobiel of laptop voor je neus in de klas te zitten. Maar gisteren was alles anders en hadden de scholieren juist hun telefoons hard nodig. "Wat we proberen met dit project is om een maatschappelijk thema te vertalen naar kunst", legt projectleider Esther Ledeboer uit. "Zo maken de scholieren hier op school niet alleen digitale kunst. Ze konden onder andere ook kiezen voor workshops als dans of fotografie." Tekst gaat door onder de foto.

Ai-kunstenaar David Vijsma - Foto: Michael van der Putten/NH Media

David Vijsma gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om kunst te maken. Dat doet hij onder andere door losse woorden op een speciale website in te vullen. Die site heeft afgelopen decennia miljarden online foto's verzameld en creëert met de opgegeven woorden, gekoppeld aan foto's, zelf een nieuwe afbeelding. Duurzame toekomst "De scholieren hebben de opdracht gekregen om zelf na te denken hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een betere toekomst", legt de Haarlemse kunstenaar uit. "Met de woorden die ze bedenken, maakt artificiële intelligentie er een nieuwe afbeelding van." Tekst gaat door onder de foto.

Huis op palen - Foto: Michael van der Putten/NH Media