'Maar twee meldingen', toch ervaart buurt meer overlast na mishandeling in speeltuintje Huizen

Het speeltuintje aan de Jacob van Heemskerkstraat in Huizen blijft de gemoederen bezig houden. Scheldpartijen en intimidatie waren nog tot daar aan toe. Maar enige tijd geleden vond ook een mishandeling van een jongetje plaats, die er een blauw oog, een bloedneus en een kapotte bril aan overhield. Hoewel de buurt sindsdien nog steeds overlast ervaart zegt de politie dat ze het afgelopen jaar maar twee meldingen hebben binnen gekregen.

De ouders hebben eerst geprobeerd de schade bij de ouders van de daders te verhalen, maar toen bleek dat deze niet verzekerd waren schakelden ze de politie in.

De mishandeling begon nadat de zus van de jongen geïntimideerd en lastig gevallen was bij het speeltuintje en de jongen het voor zijn zus wilde opnemen. De jongen heeft een beperking aan zijn ogen, waardoor hij een speciale en erg dure bril nodig heeft en ook deze werd vernield door de voetbal tegen zijn hoofd.

De commotie in de buurt rondom het speeltuintje lijkt niet op te houden. Bepaalde groepen jongeren uit de wijk zorgen nog steeds voor overlast, voornamelijk intimidatie en scheldpartijen, soms schoppen en slaan. Maar het gaat het er ook harder aan toe.

Ondertussen gaan de 'pesterijen' gewoon door. De dadertjes lopen provocerend rond. De moeder van het slachtoffer moet tegenwoordig vrij nemen van haar werk of van haar pauzes gebruik moet maken om haar zoon van school op te halen. Zij durft hem niet meer alleen naar huis te laten gaan.

De wijkagent die met de ouders van het slachtoffer heeft gesproken heeft hen aangeraden om via rechtsbijstand de schade vergoed te krijgen. Vader Vincent * zegt dat er 'toch niets met de aangifte gedaan zou worden, omdat de dadertjes jonger dan twaalf jaar zijn.' Er werd Vincent verteld dat hij kon proberen de schade te verhalen op de ouders van de daders als hij zelf een rechtsbijstandsverzekering had. Overigens heeft de wijkagent niet met de ouders van de daders gesproken.

"Het staat iedereen vrij om te melden of aangifte te doen. We zullen deze altijd serieus nemen en kijken of er aanknopingspunten zijn voor voorbeeld strafrechtelijk onderzoek"

Twee meldingen

Volgens de politie valt het wel mee met de overlast. Een woordvoerder geeft aan dat er 'maar twee meldingen zijn geweest het afgelopen jaar.' De woordvoerder zegt: "Het staat iedereen vrij om te melden of aangifte te doen. We zullen deze altijd serieus nemen en kijken of er aanknopingspunten zijn voor voorbeeld strafrechtelijk onderzoek."

Ook vertelt de woordvoerder dat de wijkagent kort geleden met twintig bewoners uit de buurt gesproken heeft en lang aanwezig is geweest bij het speeltuintje maar dat daar geen verhalen van overlast of intimidatie naar voren kwamen.

Dat het meevalt is ook wat de Jacqueline Asisi, bewoonster van de Zeeheldenbuurt en op gehoorafstand van de speeltuin, constateert. Haar kinderen, inmiddels weliswaar iets ouder, hebben nooit overlast ervaren. "Ik zou graag zien dat we als ouders uit de buurt in positief gemoed dingen zouden kunnen bespreken, volgens mij valt het allemaal wel mee", nuanceert Asisi.

Buurt-whatsappgroep

Marloes Bouwman, initiatiefneemster van een buurt-whatsappgroep, ervaart het weer anders. Zij vertelt dat ze helaas niet wist van de komst van de wijkagent, anders had zij ook wel wat te vertellen gehad. Zij kent de problemen maar al te goed en treed vaak op 'als Robin Hood van de buurt' om op de overlastgevers af te stappen. Bouwman geeft aan dat als mensen de relschoppers aanspreken op hun gedrag, zij vaak worden uitgescholden.