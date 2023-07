Trotse Haarlemmers vieren de geschiedenis met vierdaags stadsfestival Fier Haarlem

Haarlem krijgt waarschijnlijk een vierdaags stadsfestival: Fier Haarlem. De eerste editie moet in juni 2025 worden gehouden. "Het doel van de stadsfeesten is om Haarlemmers met elkaar te verbinden door middel van sport, cultuur, eten en drinken", zegt bestuurslid Marco Wiesehahn.

Maar daar is wel geld voor nodig, zegt Wiesehahn: "We hopen natuurlijk dat de gemeenteraad voelt hoeveel energie hier achter zit en dat ze besluiten om geld ter beschikking te stellen, zodat we aan de slag kunnen."

"Maar het is nu tijd om te zien hoeveel meerwaarde die strijd van de Haarlemmers toen heeft gehad, waardoor wij nu in vrijheid kunnen leven. Heel belangrijk om daar bij stil te staan. Dat willen we vier dagen lang doen, dat worden vier fantastische dagen."

De missie van Fier Haarlem is om die strijdlust ruim vier eeuwen later samen te vieren met alle Haarlemmers. Wiesehahn: "Fier Haarlem is een trotse stad. Een stad waar de mensen hun geschiedenis kennen. Het Beleg van Haarlem liep natuurlijk niet goed af, dus werd er met treurnis op teruggekeken."

Volgens Wiesehahn was het Beleg van Haarlem eigenlijk de voorbode van het Nederland dat we nu kennen. Willem van Oranje voerde de opstand tegen de Spaanse bezetter aan. Haarlem verloor na zeven maanden de strijd, maar bracht de Spanjaarden zware verliezen toe. Uiteindelijk verloor Spanje de oorlog in Alkmaar. Ook met dank aan de strijdlust van Kenau Simonsdochter Hasselaer.

De plannen voor Fier Haarlem werden woensdagavond vol trots gepresenteerd in de Gravenzaal van het stadhuis. Dat gebeurde aansluitend op de presentatie van het Dagboek van een Ooggetuige, over het Beleg van Haarlem dat precies 450 jaar geleden eindigde met een nederlaag tegen de Spanjaarden.

"Haarlem is een fantastische stad en daar mogen we trots, fier dus, op zijn"

De feestdagen worden geopend met een bijzondere projectie op de gevels van de Grote Markt. Een stadsomroeper vertelt het verhaal van het Beleg. Verder zijn er bijvoorbeeld allerlei sportactiviteiten, waarvoor ieder kwartier een eigen team afvaardigt. Denk aan een te land, ter zee en in de lucht evenement op en rond het Spaarne of bij de Bolwerken.

"Het wordt een festival voor en door Haarlemmers. Het gaat erom dat we de Schalkwijkers weer verbinden met de Kleverparkbuurters. We leven teveel in onze eigen cocons. De stad is enorm gegroeid en het wordt tijd om onze gezamenlijke liefde voor de stad te vieren. Haarlem is een fantastische stad en daar mogen we trots, fier dus, op zijn."

Tijdens het festival wordt de stad opgedeeld in vijf 'kwartieren', die allemaal vernoemd zijn naar de strijdende partijen en als symbool een dier hebben. Zo is het centrum het Haarlems kwartier met de mug als symbool en Schalkwijk het Duits kwartier met een beer.

Het hart van burgemeester Jos Wienen gaat harder kloppen bij het Beleg van Haarlem. "Mijn belangstelling als historicus ligt echt bij deze periode, de zestiende eeuw. Het Beleg van Haarlem was destijds in heel Europa het nieuws van de dag. Hoe de Haarlemmers het machtigste leger van de wereld zeven maanden lang van zich af wisten te houden."

Heel goed verhaal

Wienen is dan ook een groot voorstander van het stadsfestival Fier Haarlem. "Ik wou dat ik het zelf had bedacht. Ik vind dat de organisatie met een heel goed verhaal komt. Wij hebben nog geen stadsfestival, maar we mogen fier zijn op de Haarlemmers van toen. En ze hebben zoveel verschillende elementen opgenomen in het programma: er is echt voor ieder wat wils in Haarlem. Ik hoop dat ze erin slagen om een heel mooi festival neer te zetten."

Fier Haarlem wil met de hulp van sponsoren en vrijwilligers straks de eigen broek op kunnen houden, maar er is wel een startsubsidie nodig. Wienen: "Ze hebben gevraagd om een eenmalige subsidie van 100.000 euro om alles goed neer te kunnen zetten. Sommige fracties zetten daar hun vraagtekens bij, maar het college wil het ook graag. We weten daar later dit jaar meer over."

Na de presentatie in de Gravenzaal ging de website van Fier Haarlem direct online. Je vindt er meer informatie over het stadsfestival en kunt je alvast aanmelden als vrijwilliger of geldschieter.