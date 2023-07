Super Swiftie Joanna heeft concertkaartjes binnen: "Het is echt vechten voor een plekje in de Arena"

Het was vandaag even nagelbijten voor Joanna den Blijker, maar de superfan van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft kaartjes weten te bemachtigen voor de concertreeks volgend jaar. "In Amerika liepen de ticketprijzen soms wel op tot 2000 euro per kaartje."

Het was vanochtend niet de vraag of de concertreeks in de Amsterdamse Arena van Taylor Swift uitverkocht zou raken, maar hoe snel. Joanna den Blijker noemt zichzelf een Swiftie en beleefde vandaag als fanatieke Taylor Swift fan een dag vol spanning. "Helaas zijn er steeds meer Swifties bijgekomen en is het daarom echt vechten om een plekje in de Arena."

Allereerste concert

Op de vraag wat de Amerikaanse zangeres zo bijzonder maakt, antwoordt Joanna: "Ik ben met haar opgegroeid. Het eerste concert dat ik ooit bezocht in 2011 was van Taylor Swift. Ik was toen 13 jaar oud. Ze schrijft over thema's waar je je in kan herkennen, het zijn dingen die ook in mijn eigen leven spelen." Het geeft Joanna naar eigen zeggen een gevoel dat ze zich gezien en gehoord voelt.

Een kaartje kopen ging alles behalve vanzelf, zo vertelt Joanna. "Eerst moest je je aanmelden voor een soort voorselectie. Vervolgens krijg je een unieke code welke je toegang geeft tot de wachtrij van de website." Volgens haar zijn er nieuwe strenge regels rondom de kaartverkoop van de Amerikaanse superster. "Vorig jaar is het in Amerika helemaal uit de hand gelopen omdat er zo veel vraag was naar tickets. De prijzen liepen daarom soms zelfs op tot 2000 euro per kaartje."

Niet één, maar twee

Het was Joanna vanochtend al gelukt om kaartjes voor een concert in Duitsland te scoren. Toch wil ze er volgend jaar ook graag in Amsterdam bij zijn. En dat is gelukt! Joanna: "Het was zenuwslopend want Ticketmaster liep vast. We begonnen met 20.000 wachtende voor ons, na drie kwartier wachten probeerden we een kaartje te kopen, en toen liep het systeem vast." Een goede vriendin, tevens mede-Swiftie, had meer geluk: het lukte haar twee kaartjes te bemachtigen. Helaas waren het wel zitplaatsen en geen staanplaatsen: "We hebben gepakt wat we pakken konden." Met de tickets op zak kan de voorpret nu echt beginnen. Joanna heeft nog een jaar om uit te kijken naar het concert van Taylor Swift in de Amsterdamse Arena.