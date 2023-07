Dorpsmonument Kees tikt, zwaait en klapt nog één keer voor 'zijn' O.K.K

Bijna 70 jaar lang stond een groot deel van het leven van Oostwouder Kees van Meulem in het teken van muziek. Decennia lang was hij verbonden aan fanfare O.K.K en het Ouderenorkest. In zijn laatste levensfase moet hij die liefde loslaten. Dankzij Stichting Ambulance Wens kon hij toch nog één keer genieten van 'zijn' club.

"Normaal gesproken horen er bij dit nummer ook pauken", vertelt dirigent Niels Ket halverwege het jaarlijkse Buitenconcert van de plaatselijke fanfare. "Maar het gaat helaas niet zo goed met onze paukenspeler. Maar Kees, we zijn blij dat je er toch bij bent!" Gevolgd door een kletterend applaus.

De emoties gieren dinsdagavond over het plein aan de Korteling in Midwoud. Waar Kees er als vast onderdeel van de club 'natuurlijk' bij is. Al bijna 60 jaar is hij lid van Oefening Kweekt Kennis, 25 jaar lang was hij er voorzitter van. Maar wat is logisch als je eigen onderkomen zich in een hospice bevindt is en je levensverwachting er één van de korte termijn is?

Ambulance uit Rotterdam

Maar hij is er. Laura van Meulem is de dochter van Kees én de huidige voorzitter van O.K.K. "Via via hoorden we over Stichting Ambulance Wens. Zij vervullen laatste wensen van ernstig zieke mensen. Toen we de situatie uitlegden, reageerden ze direct positief. Er kwam een speciale ambulance uit Rotterdam en zij hebben mijn vader gehaald en gebracht, samen met de kleinkinderen Bart, Milou en Anouk. Prachtig dat zoiets bestaat."

Het is mooi, verdrietig, waardevol en alles tegelijk. Kees is dan ook niet zomaar iemand. Een levend dorpsmonument van de dorpen Mid- en Oostwoud. Want naast de muziek is er voor de oud-dorpsschilder ook biljarten. En het voetbal. Ook van voetbalvereniging MOC was hij 20 jaar voorzitter. Je wenst iedere gemeenschap een Kees, een gouden kracht waarop het verenigingsleven drijft.