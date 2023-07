Stapje voor stapje gaat de zon weer schijnen voor poezenhotel Tompoes na zware stormschade

Ze heeft er nog steeds last van als ze onverwachts harde geluiden hoort, vertelt Michelle van poezenhotel Tompoes in Alkmaar. Vorige week raakte haar opvang zwaar beschadigd door storm Poly, onder andere door een populier die recht op Michelle af kwam.

Het gaat inmiddels beter, vertelt Michelle. "De bomen zijn weggehaald, dus dat is al een enorme opluchting, maar het is nog steeds een ravage en een grote puinbak hier."

Want de grote boom die op het buitenverblijf van haar kattenpension terechtkwam, mag dan misschien opgeruimd zijn, de situatie is nog alles behalve leefbaar. Het buitenverblijf is voorlopig in ieder geval buiten gebruik.

Woonkamer

Tijdens de storm moest Michelle halsoverkop de katten uit het pension naar haar eigen woonkamer verplaatsen. "Er stonden allemaal hele hoge populieren hier, voor de storm. Eentje viel om in de tuin van de buren, de ander kwam recht op mij af en viel bovenop mijn huis. De derde viel bovenop het buitenverblijf van het kattenhotel", vertelt ze bij NH Radio.

"De gemeente zou dezelfde dag nog de bomen komen verwijderen, maar uiteindelijk heeft het dagen geduurd voordat ze werden afgevoerd. De gemeente zei dat het geen spoedklus was, want de boom lag er al en het was een kwestie van weghalen. Alleen omdat hij zo groot was, en heel zwaar, hadden ze het materieel om hem te verplaatsen niet beschikbaar. Er kwamen wel de hele tijd mensen kijken, maar die zeiden allemaal dat ze er niet zomaar aan konden beginnen."

Harde geluiden

Bij Michelle zit de schrik er in ieder geval goed in. "Als ik ergens ben en ik hoor een hard geluid, of er valt iets, dan schiet gelijk mijn hele lichaam in de stress. Ik verstijf helemaal, en ik ga gelijk van 'oh nee, daar gaan we weer'. Wat dat betreft, heb ik er nog veel last van", vertelt ze.

De katten zijn er inmiddels wel weer overheen. "Ze waren natuurlijk op tijd weg, en in de woonkamer ondergebracht. Ze hebben de bomen natuurlijk wel gehoord, maar ze lopen weer lekker rond in het hotel. Ze kunnen natuurlijk alleen niet naar buiten."

"Als ik erop terugkijk, denk ik: in een uur tijd is er zo veel gebeurd. Ik heb gewoon mijn leven gewaagd door toch die katten te gaan halen."

Restschade

Nu de bomen zijn opgeruimd rest alleen nog de overgebleven schade herstellen. Volgens Michelle krijgt ze daarbij hulp van de verzekering. "Mijn dak heeft schade, en er staat een muur op instorten. De verzekering is nu bezig met alles opruimen en afbouwen. Ik stond met tranen te kijken van de week. Ik dacht: jeetje, daar gaat mijn levenswerk."