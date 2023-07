Dansers uit de hele wereld trainen in De Baarsjes: "Een van de belangrijkste dansplekken in Europa"

De Verenigde Staten, Irak, Syrië en China: de dansers die trainen bij de Henny Jurriëns Studio in De Baarsjes komen overal vandaan. Maar na bijna dertig jaar stopt oprichter Gary Feingold ermee: "Het is tijd voor een nieuwe generatie."

De Henny Jurriëns Studio heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een van de belangrijkste trainingsplekken voor professionele dansers in Europa. Zes ochtenden per week kunnen zij lessen in ballet en moderne dans volgen van gerenommeerde docenten. In 1995 richtte oud-danser en cultureel ondernemer Gary Feingold de studio op, nadat hij via Israël, Canada, de Verenigde Staten en Italië in Nederland terechtkwam.

Zo'n vijftig dansers staan in de studio van de Chassékerk, waar de Henny Jurriëns Studio huist. De meeste van hen zijn deze week aangekomen in Amsterdam voor het speciale zomerprogramma dat de dansstudio jaarlijks organiseert. Hierbij volgen professionele dansers een intensief programma met lessen in verschillende stijlen. Goed voor hun ontwikkeling én voor hun netwerk.

Juist voor hen is het belangrijk om een plek te hebben waar ze kunnen trainen. "Het is net als bij muzikanten: als je van het conservatorium komt, dan ben je niet klaar met leren. Je moet dagelijks blijven repeteren om in vorm te blijven en te verbeteren. En dat kunnen dansers niet thuis: je hebt een goede vloer nodig, spiegels, en docenten die je correcties geven. Die optie bieden we dansers hier."

Feingold: "De studio is voornamelijk gericht op freelance dansers. Degenen die bij een gezelschap zitten kunnen daar gratis lessen volgen, maar dat is maar een kleine groep. De meeste dansers werken zelfstandig."

"Deze studio biedt lessen in veel verschillende stijlen, het is daarmee echt een van de belangrijkste plekken in Europa", zegt een danser uit New York. Ze is speciaal voor het zomerprogramma naar Amsterdam gevlogen. Michael uit China vult aan: "Ze trekken hier docenten van over de hele wereld aan. Ik vind het een hele interessante plek om docenten, stijlen en andere dansers te ontmoeten."

Netwerken

En dat ontmoeten is ook een belangrijk onderdeel van de freelance danswereld. Feingold en Drabbe zien regelmatig dat dansers in de les worden opgemerkt door docenten, die vaak ook zelf nog als choreograaf werken. Ook proberen ze zelf dansers te koppelen aan mensen in het werkveld.

Drabbe: "Dat zijn de krenten in de pap, wanneer een danser wordt opgepikt uit de les. Een jongen die hier danst stond een tijdje geleden ineens een solo te dansen op het podium van Carré. Dan ben ik een hele trotse programmeur."