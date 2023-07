Heiloo aA nl Heiloo betreurt beschadigde iconische Lindeboom op Kattenberg: "Iedereen koesterde hem"

Het is voor veel mensen de belangrijkste boom in Heiloo: de lindeboom op de Kattenberg. De zeker 300 jaar oude boom raakte vorige week zwaar beschadigd door storm Poly. "Hij werd begin 17e eeuw gepland. Het is een echte 'eyecatcher' van landgoed Nijenburg. Alle mensen uit Heiloo die hier wandelen, kennen deze boom en koesteren 'm ook", vertelt Mariska ver Leij van Natuurmonumenten.

"Normaal gesproken zijn de meeste stormen als er geen blad aan de bomen zit en deze boom stond nu natuurlijk vol in het blad. Dus dat heeft extra impact op de bomen. Dit heeft onder andere hier veel schade veroorzaakt." De rechterhelft van de takken van de boom is van de Kattenberg naar beneden gevallen. De zware schade aan de lindeboom maakt diepe indruk op de buurt, volgens Van der Leij. "Ik hoor van veel mensen dat ze hier al in hun jeugd kwamen en in de boom klommen of eronder zaten. En kinderen lopen erlangs tijdens de avondvierdaagse. Mensen die een ommetje maken in het bos, lopen ook altijd even langs de Kattenberg en de monumentale lindeboom. Zo werkt dat hier." En daarom is een van de buurtbewoners - genaamd Carolina - een crowdfundingsactie gestart om de boom te redden. "Carolina, die de actie heeft opgezet, had ik in tranen aan de telefoon. Zo betrokken zijn mensen hier." Tekst gaat verder onder de foto

En dat is belangrijk, vindt Van der Leij. "Natuur doet heel veel met mensen, je wordt er heel rustig van. Als je door het groen loopt - dat is inmiddels in heel veel onderzoeken ook wel aangetoond - is dat gezond voor je. En als je hier dagelijks loopt, kan ik me hele goed voorstellen dat je gehecht bent aan de mooie bomen zoals deze. " Oplossing "Wij hebben eigenlijk ook nog niet echt een goed idee wat er moet gebeuren. Dus we gaan experts raadplegen. Moet er iets aan de wond gedaan worden? Moet ie teruggesnoeid worden? Misschien hoeft er wel niet zo veel te gebeuren, maar we willen in ieder geval graag advies van experts."