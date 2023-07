Hilversumse dierenweide vreest voor voortbestaan: "We willen de dieren niet laten inslapen"

"Als er niet snel nieuwe vrijwilligers worden gevonden moeten we de dieren misschien wel laten inslapen." Dat is de grote angst van het bestuur van Dierenweide Zonnehoeve in Hilversum. Er zijn mensen nodig voor allerlei taken. Van verzorging van de dieren tot bestuurslidmaatschap. Aspirant vrijwilligers zijn komende zondagochtend welkom om te komen kijken of het werk iets voor ze is.

"Er zijn mensen nodig die een klein deel van hun vrije tijd willen geven aan het verzorgen van de dieren. Een dagdeel per week is al genoeg."

Het is 5 voor 12 voor de Dierenweide bij de Zonnehoeve op landgoed Zonnestraal in Hilversum. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers van 18 jaar en ouder, want die mogen zelfstandig werken. "Er zijn mensen nodig die een klein deel van hun vrije tijd willen geven aan het verzorgen van de dieren. Een dagdeel per week is al genoeg", zegt Chantal Oonk van de dierenweide. En dan gaat het om voeren, verzorgen, stallen uitmesten en het terrein netjes houden.

Leegloop

Het vrijwilligersbestand van de kinderboerderij is fors geslonken. Een aantal mensen is gestopt en ook enkele bestuursleden moeten door omstandigheden hun vrijwilligerswerk opgeven. Daardoor is nu een lastige situatie ontstaan. De verzorging van de dieren staat onder druk en met te weinig bestuursleden kan de stichting niet voortbestaan.

De dieren van de stichting zijn vaak al wat ouder of mankeren iets. Dat is voor een kinderboerderij niet erg, maar daardoor is het wel extra lastig om een eventueel nieuw onderkomen voor ze vinden. Het bestuur wil graag voorkomen dat er een situatie ontstaat dat ze het varken, de ezels, kippen en konijnen moet laten inslapen.