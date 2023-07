Tien jaar cel en tbs geëist tegen verdachte doodschieten Akram el Idrissi

Tegen de 19-jarige Ismail H., die verdacht wordt voor het doodschieten van Akram el Idrissi (21) in de Hunzestraat, heeft het OM tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Bij de schietpartij in Amsterdam in maart 2022 raakte El Idrissi zwaargewond. Hij overleed een paar uur later in het ziekenhuis.

Ismail H. wordt ook van andere misdrijven verdacht, zoals poging tot doodslag op mannen en kinderen die getuige waren van de dood van El Idrissi.

Een paar dagen later, op 3 april 2022, zou hij volgens justitie verantwoordelijk zijn geweest voor een schietpartij bij een sportschool in de buurt van het Bos en Lommerplein, waarbij drie mensen gewond raakten. Hij werd later die dag aangehouden. H. heeft in beide gevallen bekend dat hij de schutter was.

Rolex

Met gegevens van de in beslag genomen telefoon van Ismail H. kon de politie een link leggen met de schietpartij waarbij El Idrissi om het leven kwam, aldus het OM. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werden daarnaast wapens en vuurwapens gevonden.

Volgens het OM volgde deze schietpartij op een conflict om een gestolen Rolex-horloge, waar El Idrissi niets mee te maken zou hebben gehad. Ismail H. zou door een kennis naar het plein bij de Hunzestraat in de Rivierenbuurt zijn gestuurd om twee jongens, de vermeende dieven, ter verantwoording te roepen. H. had een vuurwapen bij zich, naar eigen zeggen niet om ermee te schieten, maar 'om mensen op afstand te houden'.

'Onvoorstelbaar leed'

Hoewel El Idrissi er dus niets mee te maken zou hebben gehad, lijkt hij er vanaf het moment dat het gesprek al even onderweg is bij te hebben gestaan. "Ter plekke ontstaat bij de verdachte de onterechte gedachte dat het latere slachtoffer een vuurwapen bij zich heeft", aldus de officier van justitie. "Zonder dat er een vuurwapen is getrokken, bedreigingen zijn geuit of op een andere manier een bedreigende situatie is ontstaan, besluit hij zijn vuurwapen te trekken en meermalen te schieten. Met het overlijden van de 21-jarige man tot gevolg."

"Bij dergelijke feiten past een gevangenisstraf van lange duur" aldus de officier. "Daarmee wordt ook rechtgedaan aan het de gevolgen voor de slachtoffers en in het bijzonder het onvoorstelbare leed van de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer."

Naast de schietpartijen en het wapenbezit wordt H. ook verdacht van de verduistering van een motorscooter, die hij na een proefrit niet meer zou hebben ingeleverd. Over het verkopen van de motorscooter zou de verdachte ruzie hebben gekregen met twee andere jongens, wat de aanleiding zou zijn geweest voor de schietpartij bij het Bos en Lommerplein.