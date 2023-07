Buren in actie voor buurtsuper die moet sluiten: "We willen er voor hem zijn"

De buurtsupermarkt van René van der Wijden aan het Stuyvesantplein in Haarlem-Noord sluit eind deze maand noodgedwongen de deuren. Het einde van de buurtsuper slaat een gat in de Bomenbuurt, maar de buurt laat René niet in de steek. Een inzamelingsactie die vandaag van start ging, loopt als een trein.

Initiatiefnemer Emily van Rijn van de Kookclub tegenover de supermarkt: "Deze actie is echt van de hele buurt. Ik heb toevallig die pagina opgezet, maar iedereen in de buurt vindt het zonde dat de zaak van René verdwijnt. Mooi dat het zo goed loopt."

Een streefbedrag voor de actie is er niet. Van Rijn: "We snappen heus wel dat we zijn pensioen niet even bij elkaar kunnen sprokkelen, maar hij kan van het geld bijvoorbeeld een mooie vakantie boeken. Om even bij te komen en na te denken over de toekomst."

De inzamelingsactie loopt tot 29 juli, de dag waarop Van der Wijden definitief de deuren van zijn winkel sluit. "Dan willen we hem het geld aanbieden. We willen als buurt die laatste dag niet zomaar voorbij laten gaan. René was er altijd voor ons, nu willen wij er voor hem zijn."

Eeuwfeest

Begin dit jaar vierde de ondernemer nog het 100-jarig bestaan van de zaak, die door zijn opa en oma werd geopend. Na de fusie van supermarktketens Coop en Plus is duidelijk dat er geen toekomst meer is voor dit soort kleine winkels. Bovendien zijn de energiekosten enorm gestegen en wil de gemeente betaald parkeren invoeren. Een opvolger is daardoor niet meer te vinden: er zit geen brood meer in de zaak.

De 63-jarige kruidenier wilde dit jaar eigenlijk stoppen en met pensioen gaan, maar zonder opvolger kan hij niet genieten van zijn oude dag. Het pand is nu minder waard en de spaarpot van René is leeg. Hij moet straks een baan gaan zoeken.

Als een trein

De inzamelingsactie die Emily op touw zette, loopt als een trein. Binnen een uur was er al meer dan duizend euro opgehaald. De teller staat op het moment van publicatie al boven de 5.000 euro. Ook een duit in het zakje doen voor René? Je vindt de inzamelingsactie hier.