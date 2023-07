Blaricums skitalent Thijn (13) hard op weg naar de wereldtop

Hij is pas 13 jaar, maar hij heeft al grootse plannen: Blaricummer Thijn Prummel wil graag World Cup-skiër worden. Om wat dichter bij deze droom te komen, gaat hij vanaf komend schooljaar naar een speciale wintersportschool in Italië. "Spannend, maar wel heel leuk", vertelt hij.

Vanaf kleins af aan is hij al bezig met skiën. "Toen ik begon, was ik 2,5 jaar en toen ik 5 jaar was zat ik in het wedstrijdteam", vertelt hij. Tien jaar later is hij Nederlands Jeugdkampioen onder de 14 jaar en dertiende van de wereld in zijn leeftijdsklasse.

Afgelopen jaar ging hij naar het Comenius College in Hilversum, waar ze topsport stimuleren. Zo kan hij ongeveer twintig weken per jaar naar de bergen voor trainingen en wedstrijden. Maar op de school in Italië kan hij zich nog meer focussen op skiën. Hij begint daar weer in de eerste klas en doorloopt daar de hele middelbare school.

De komende vijf jaar gaat de Blaricummer dus in de bergen wonen. En hoe het met zijn Italiaans is? Gelukkig voor hem ligt de school in het Duits sprekende gedeelte, dus hij kan het een beetje verstaan. Maar nog zal hij beide talen moeten oefenen.

Bekijk hier de reportage over het skitalent: