Mannen Volendam als enige Europa in, SEW houdt Noord-Hollandse eer hoog bij vrouwen

Doordat landskampioen Lions afziet van deelname aan Europees handbal, zal Volendam als enige Nederlandse ploeg uitkomen in de EHF European Cup. Naar eigen zeggen ziet Lions af van deelname omdat het "niets te zoeken heeft in Europa." Bekerwinnaar Volendam daarentegen gaat wel op dinsdag 18 juli in Zwitserland de koker in. De ploeg van trainer Geert Hinskens stroomt vanwege de hogere ranking pas in de tweede ronde van het hoofdtoernooi in. De wedstrijden in de tweede ronde van de European Cup worden gespeeld op 14 en 21 oktober.

Vorig seizoen deed Volendam ook mee aan het tweede Europese toernooi. In de tweede ronde werden de Volendammers toen uitgeschakeld door het Zwitserse Wacker Thun.

Noord-Hollandse eer

Bij de vrouwen zal SEW net zoals vorig jaar weer van de partij zijn in Europa. Landskampioen VOC liet eerder al weten vanwege de financiën af te zien van deelname aan de Europacup.

Bij de loting voor de EHF European Cup zal SEW worden ingedeeld in pot 2, net zoals Velo. In pot 1 vinden we Venlo terug. De Limburgers verloren dit jaar de finale om het landskampioenschap van VOC.

De eerste ronde van de European Cup start eind september. Er wordt op 23/24 september en op 30 september/1 oktober gespeeld.