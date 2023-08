Groote Zeesluis Muiden is jarig; al 350 jaar droge voeten in 't Gooi

De Groote Zeesluis in Muiden bestaat 350 jaar. De sluis heeft een rijke geschiedenis en is een bescherm Rijksmonument. Ooit aangelegd om het achterland te beschermen tegen het zilte nat van de Zuiderzee. Nu een toeristische attractie vanaf het terras bij café Ome Ko.

De Groote Zeesluis had drie taken: een schutsluis voor het scheepvaartverkeer tussen de voormalige Zuiderzee en de Vecht, bescherming van het achterland tegen overstroming van de Zuiderzee. En een militaire functie, Muiden maakte deel uit van de Hollandse Waterlinie. De sluis kon water inlaten om het achterland te laten overstromen. Op die manier kon een vijand uit het zuiden Holland niet of moeilijk bereiken. Een effectief verdedigingsmiddel dus.

Attractie

De sluis wordt nu voornamelijk gebruikt voor de pleziervaart. En dat is dan weer een perfecte attractie voor publiek op de wal. Met name in de zomermaanden, als het druk is met bootjes en onervaren schippers, gaat er wel eens iets mis in de sluis. Paniek aan boord en groot vermaak aan de kant op het terras.

Drie kolken, 2 schutkolken en 1 spuikolk, liggen naast elkaar in het grotendeels bakstenen sluiscomplex. De grootste kolk is 49 bij 7,60 meter. De stalen draaibrug over het zuidelijke sluishoofd dateert uit 1870.