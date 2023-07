Wat betekent de val van het kabinet voor West-Friese melkveehouders?

Nu het kabinet-Rutte IV is gevallen en het Landbouwakkoord is geklapt, komen West-Friese melkveehouders vanavond bijeen in Spierdijk om te praten over hun toekomst. "Dit is hét moment om een koers uit te zetten."

Oud-staatssecretaris en interim-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Henk Bleker uit Lambertschaag, zal de aanwezige melkveehouders vanavond toespreken. Hij legt uit waarom er nieuwe tijden zullen aanbreken: "Dit is hét moment om een koers uit te zetten. De komende maanden zullen cruciaal zijn, nu het kabinet is gevallen en het Landbouwakkoord is geklapt."

Volgens hem liggen veel complexe vraagstukken als de hectarenorm voor koeien en de aanpak van het stikstofprobleem nu in de ijskast. Die worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. "De komende maanden valt er op dit vlak niets nieuws te verwachten", zegt hij. "We zitten vast." Hij is van mening dat de melkveehouders - zeker nu - de koppen bij elkaar moeten steken. "Wat komt er op ons af en wat zal de toekomst brengen? Ook met een schuin oog naar de verkiezingen."

Onzekerheid

Melkveehouder Jacko Wiering (63) uit Wognum is één van de aanwezigen. Hij volgt alle ontwikkelingen op de voet. Zo ook afgelopen week. "Het kabinet zou in september met een eigen plan voor de hervorming van de landbouwsector komen. Maar dat gaat nu niet door. Het brengt veel onzekerheid met zich mee."

Hij hoopt vanavond meer duidelijkheid te krijgen. "De moeizame zoektocht naar toekomstperspectief duurt voort. Welke kant gaan we op en wat zijn de verwachtingen? Niemand weet wat er gaat gebeuren, hopelijk krijgen we daar vanavond antwoord op."

De bijeenkomst begint vanavond om 20.30 uur bij melkveehouderij André Hoeve in Spierdijk.