Wisselvallig weekje: van zon naar regen en onweer

De dag begint met een buitje, maar dat blijft niet de hele dag zo. We zitten middenin een wisselvallige week en volgens de voorspelling van NH-weerman Jan Visser blijft dat zo.

Hoewel het vanmorgen kan regenen, vallen er geen grote hoeveelheden uit de lucht. "Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog", zegt Visser. Aan zee wordt het vandaag zo'n 20 graden en verder de provincie in wordt het 22 graden. Aan de kust waait het vandaag vrij krachtig uit het zuidwesten.

Vannacht komen er weer buien deze kant op. "Ook morgenochtend enkele buien met kans ook op onweer", voorspelt de weerman. "Morgenmiddag komt de zon dan weer tevoorschijn en blijft het meestal droog." Het wordt zo'n 19 tot 21 graden. Op het strand van Texel zal het wat fris aanvoelen, het kan daar flink gaan waaien.

Vrijdag, als voor de meeste kinderen in Noord-Holland de zomervakantie begint, wordt het lekker warm, zo'n 24 tot 25 graden. Visser voorspelt dat het zonnig is en op de meeste plekken droog.

Regen en onweer

Dat is niet voor lang het geval. Zaterdag gaat het namelijk weer regenen en onweren, maar wanneer is nog niet helemaal duidelijk. "Komt het wat later op de dag, dan wordt het meer dan 25 graden", zegt Visser. "Maar komt het eerder, dan zal de temperatuur wat tegenvallen."

Zondag wordt het volgens de weerman een winderige dag. "Boven land een vrij krachtige wind en aan de kust een krachtig tot harde wind uit het zuidwesten." De kans dat het gaat regenen is klein en het wordt zo'n 22 graden.