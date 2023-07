Van Antwerpen tot Den Helder: Wim en Anita reizen stad en land af voor kermissen

De hardste achtbanen, hoogste reuzenraden, de grootste suikerspinnen en natuurlijk veel gezelligheid: Wim Ravia en Anita Jansen uit Den Helder kunnen er geen genoeg van krijgen. Je kunt het stel dan ook wel echte kermisfanaten noemen, want ze bezoeken er een hele hoop per jaar. Ze reizen binnen- én buitenland af voor de beste kermissen.

Antwerpen, Heerhugowaard, Schagen, Den Helder, Tilburg, Düsseldorf en als afsluiter de kermis in Luik: voor Wim Ravia en Anita Jansen uit Den Helder is niets te gek. Hun liefde voor kermissen is zo serieus, dat ze hun hele zomer spenderen aan het bezoeken van kermissen in binnen- en buitenland. "Het is echt onze hobby", vertelt Anita.

Deze week heeft het stel een thuiswedstrijd: de kermis op Willemsoord in Den Helder. Hoewel de attracties een beetje tegenvallen vergeleken met andere favoriete kermissen van het stel, mag deze in hun eigen stad natuurlijk niet overgeslagen worden. Ze zijn daarom deze week flink wat keren op Willemsoord geweest. "Natuurlijk voor de attracties, maar ook voor de gezelligheid. We doen dan een biertje en wijntje op het terras", aldus Wim.

Reuzenrad

Even schieten bij de schiettent, een knuffeltje grijpen en een rondje in het reuzenrad mag natuurlijk niet worden overgeslagen. En vooral het reuzenrad is een grote favoriet voor Wim: "Heerlijk. Ik raak er zo ontspannen van als ik hier in dit reuzenrad zit. Ik vind dat heel lekker", legt de kermisfanaat uit.

In onderstaande video vertellen Wim en Anita hoe hun liefde voor de kermis is ontstaan (tekst gaat door onder de video).