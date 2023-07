Eemnes gaat brandweervrijwilligers voorrang geven op een woning om korps op sterkte te houden

Bij het verdelen van de sociale huurwoningen in Eemnes mag de lokale brandweercommandant vrijwilligers aanwijzen die voorrang krijgen op de huizenmarkt. De postcommandant in Eemnes verwacht dat de komende drie jaar wel vijf collega's gebruik willen maken van de regeling. Anders raakt hij ze misschien kwijt.

De brandweer van Eemnes bestaat uit dertig goed gemotiveerde inwoners die in actie komen als de plicht roept. Met name 's nachts zie je goed wat ze er voor over hebben, zegt Ploeg. "De auto rukt uit met zes mensen, ik heb er dan een stuk of twintig om de wagen heen staan. Er zijn er hooguit vijf niet bij, omdat ze toevallig niet beschikbaar zijn. Overdag zijn het vooral de jongeren waar je een beroep op kunt doen. Die volgen 's ochtends college en zitten daarna thuis aan de studie. Of op de kazerne, want het kan hier ook best lekker rustig zijn. Je ziet bijvoorbeeld ook thuiswerkers die hier een plekje zoeken."

Een alarmering mag voor een brandweervrijwilliger dan extreem hectisch zijn, de rekensom erachter is vrij koel: binnen drie minuten meld je je in de kazerne, want na vier minuten gaat de brandweerwagen rijden. Als de pieper gaat, gaat alles wat je aan het doen was aan de kant, legt brandweercommandant Jetze Ploeg uit. Een baby op je heup geef je over aan je partner, het gazon maai je maar een andere keer verder en dat bakkie koffie met de buren komt een andere keer wel. Elke seconde telt nu.

Van dat slag mensen wil je best commandant zijn, dacht Ploeg toen zijn voorganger Roelof Willemze zijn vertrek aankondigde. Sinds 2 juni is hij de nieuwe aanvoerder van de brandweer in Eemnes. Een telefoontje van het gemeentehuis werd een van de eerste uitdagingen die hij aanging. Een medewerker meldde dat vier brandweermensen hadden geïnformeerd naar de mogelijkheden van een urgentieverklaring voor een huurhuis in de gemeente. Vier mensen die heel graag een huis willen, en toen Ploeg het navroeg in zijn korps kwam hij zelfs op vijf.

"Brandweermensen helpen graag", zegt Ploeg. "Natuurlijk bij een inzet, maar ze tonen ook lokale betrokkenheid en dat stimuleren we. Brandweervrijwilligers maken zich zichtbaar bij bijvoorbeeld de feestweek en andere evenementen in de Eemnesser gemeenschap. Ze hebben de zin en de wil om zich voor de samenleving in te zetten."

Dat ook brandweermensen met de woningnood te maken krijgen is niet vreemd, maar het brengt wel een extra probleem met zich mee, schetst Ploeg. "Het afgelopen half jaar zijn twee van onze jongens in Huizen gaan wonen. Die zijn we kwijt, en ik doe er 2,5 jaar over om nieuwe mensen op te leiden tot volwaardige manschappen. Bovendien zetten we andere mensen van het korps in om ze daarbij te begeleiden, dus het is een forse investering van tijd, energie en middelen."

Vrijwilligers vinden en vasthouden

Een vraag die in heel Nederland speelt, en dus ook in Eemnes, is hoe je vrijwilligers vindt en vasthoudt. "De zorg om onze bezetting op peil te houden is permanent", zegt Ploeg. "Eemnes mag zich gelukkig prijzen dat er de laatste jaren veel influx is geweest van jonge mensen die hier zijn opgegroeid. Dat is ooit weleens anders geweest. Maar je ziet bij jonge vrijwilligers wel dat ze in die fase van hun leven maar moeilijk in Eemnes kunnen wortelen."

Ook de gemeente ziet de noodzaak om het brandweerpeloton zo vol mogelijk te houden. Zoiets gaat de veiligheid in Eemnes natuurlijk direct aan. In de huisvestingsverordening wordt opgenomen dat de brandweer vrijwilligers mag aanwijzen die een urgentieverklaring kunnen krijgen. Ze moeten wel minimaal twee jaar actief bij de brandweerpost zijn en de opleiding hebben afgerond. Van commandant Ploeg wordt dan verwacht dat hij de aanvraag ondersteunt en daarbij aangeeft dat de urgentie echt nodig is voor de bezetting van het korps.

Geen wondermiddel

Ploeg is er blij mee en kwam dat een paar weken geleden met een aantal jonge brandweerlieden persoonlijk in de raadszaal vertellen. Iemand van begin twintig die zich bij de brandweer meldt wil vier jaar later toch ook weleens eens uit huis, illustreert hij. "En ik wil hem het liefst op maximaal drie minuten van de kazerne houden. Een urgentieverklaring is dan geen wondermiddel, maar wel een instrument. Ik teken er dus graag voor, want dan heb ik zo'n brandweervrijwilliger weer tien jaar langer bij het korps."