Hoorns Julianapark naast skatepark ook mogelijk in beeld als evenemententerrein

De gemeente Hoorn is zich aan het oriënteren of het Julianapark dienst kan doen als nieuwe evenementenlocatie. Er moet namelijk een nieuwe plek worden gevonden voor het Pelmolenpad, dat door woningbouwplannen gaat verdwijnen. Dat staat in documenten die NH via een verzoek op de Wet open overheid (Woo) in handen kreeg.

In dezelfde mail van eind januari wordt dan ook gevraagd naar de parkeeropgave bij het Julianapark, aan de Nieuwe Wal. "In het laatste overleg (net voor de Kerst) was er geen sprake van dat het parkeerareaal Nieuwe Wal zou worden uitgebreid", luidt het antwoord.

Daarop antwoordt een collega-ambtenaar: "Met het vervallen van het Pelmolenpad zijn we inderdaad op zoek naar alternatieve evenementenlocaties. Kleinere evenementen zijn eventueel mogelijk op het stadsstrand, maar daar zijn de mogelijkheden beperkt. Voor een deel zou ook het Julianapark een rol kunnen vervullen, naast de evenementen die daar nu af en toe al plaatsvinden. Dat is echter nog niet concreet uitgewerkt."

Uit een mailwisseling van eind januari blijkt dat het Julianapark ook in beeld is als evenemententerrein. Een ambtenaar vraagt naar de status van de mogelijke plannen voor het park, omdat er een week later een collegevoorstel voor het skatepark moet liggen.

Gemeente: 'Meerdere locaties worden onderzocht'

De gemeente Hoorn laat in een reactie weten dat er geen sprake is van een onderzoek naar een evenemententerrein, maar dat er ambtelijk een verkenning gedaan is. Bepaalde locaties worden daarin verder onderzocht. Of het Julianapark daar ook bij zit, wordt niet gezegd.

Er wordt gezocht naar een terrein die een evenement als Live in Hoorn kan herbergen. "Een terrein met een oppervlakte van 6.000 vierkante meter, die goed bereikbaar is, waar het evenement veilig kan plaatsvinden en de overlast beperkt is", zijn eisen waarnaar in de verkenning naar gekeken is. "Er vielen best veel mogelijke locaties af. En plekken die geschikt lijken vragen om nader onderzoek. Er is nog geen besluit genomen over hoe een eventueel onderzoek vormgegeven moet worden", laat de woordvoerder weten.

Ook wanneer onderzoek naar een nieuw evenemententerrein gaat plaatsvinden, is nog niet duidelijk.