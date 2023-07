Wijk aan Zeeërs zamelen geld in om zieke krantenbezorger te helpen

Krantenbezorger Peter heeft long covid en kan niet zonder zijn Canta. Toen zijn wagentje kapot ging, liet Wijk aan Zeeër Ad van Hoesel het er niet bij zitten. Vastberaden om zijn trouwe krantenbezorger te helpen, startte hij een inzamelingsactie voor de reparatie van de Canta. Met succes, binnen mum van tijd werd er een groot bedrag ingezameld en kon het autootje gerepareerd worden. Sinds vanochtend kan Peter zijn kranten weer bezorgen.

Peter en zijn Canta - Thomas Jak / NH

Als krantenbezorger zorgt de Velsen-Noordse Peter er al tweeënhalf jaar voor dat inwoners Wijk aan Zee voor dag en dauw hun krant krijgen. Daarbij kan hij niet zonder zijn trouwe Canta, die hem al die tijd heeft geholpen bij het vervoeren van de kranten. Toen het autootje het begaf, was Peter ten einde raad. Hij heeft Long COVID en is daarom bij de bezorging van de ochtendkranten in Wijk aan Zee volledig afhankelijk van zijn kar. "Fietsend kan ik de krant niet bezorgen, daar heb ik de longinhoud niet voor."

Kijk hier naar de video van Peter zijn eerste ronde met zijn gerepareerde Canta:

Nieuwe Canta voor krantenbezorger Peter - NH Nieuws

Iets terugdoen Wijk aan Zeeër Ad van Hoesel besloot dat het tijd was om iets terug te doen voor de toegewijde Peter. Hij startte een inzamelingsactie om het benodigde geld in te zamelen voor de reparatie van de kar. "Hij verdient het", zegt Ad. "Elke dag staat hij om 02:00 uur voor ons op. Heel trouw bezorgt hij elke dag de krant voor 05:30 uur." Het nieuws van de actie verspreidde zich als een lopend vuurtje door het dorp en de reactie van de gemeenschap was overweldigend. Dorpsgenoten van alle leeftijden en achtergronden hebben gul gedoneerd om Peter te helpen. Van kleine bijdragen tot gulle giften, elke euro heeft bijgedragen aan het gemeenschappelijke doel. De steun die hij ontvangt, ontroert hem diep en versterkt zijn gevoel van verbondenheid met de gemeenschap waar hij dagelijks doorheen rijdt. Dorpsgenoten legden tot nu toe al 800 euro in voor de bon van 1100 euro. "Desnoods legt Ad zelf het verschil bij", zegt een geëmotioneerde Peter vanochtend, tijdens zijn eerste ronde in de gerepareerde kar. "Het betekent heel veel voor me. Ik kan mijn werk weer doen, de mensen krijgen hun kranten weer bijtijds, bij het krantendepot zijn ze blij.... win-win." Overigens is de reparatie nog niet helemaal afgerond. Nu is het nog een karretje in alle kleuren, maar straks rijdt Peter in een strak rood-wit-groen wagentje rond. "De Italomobiel noem ik hem", zegt hij.

"Ik had niet gedacht dat dit nog bestond in deze harde wereld" Peter