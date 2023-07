Raad Zandvoort stemt voor funtaks, F1-weekend levert gemeente straks flinke som geld op

Alleen evenementen in Zandvoort die tienduizend bezoekers of meer hebben, moeten deze funtaks betalen. En dat geldt eigenlijk alleen voor de F1 en misschien de Historic Grand Prix.

Over de eerste 10.000 bezoekers hoeft geen belasting betaald te worden. Daarna gaat de teller wel lopen: 3 euro per bezoeker. In het geval van een weekendkaart (vrijdag, zaterdag en zondag) voor de F1 Dutch Grand Prix moet de organisatie drie keer betalen, dus 9 euro. Ervan uitgaande dat er dagelijks 110.000 fans naar het circuit komen, vloeit er daardoor in één weekend 900.000 naar de gemeentekas.

De gemeente komt met de belasting om extra kosten voor evenementen te compenseren. In de Zandvoortse raad stemden dertien leden voor de extra belasting, drie, Groenlinks, D66 en Zee, waren tegen. De lokale partij ZEE is onder andere bang dat het de organisatie en investeerders in de Formule 1 weg zal jagen vanwege de hoge kosten.

Onder andere de VVD stemde voor de belasting. "De kosten die gemaakt worden voor evenementen mogen immers niet worden afgewenteld op de inwoners", zegt Cisca Nederlof tijdens de raadsvergadering.

Dutch Grand Prix

De organisatie achter de F1 heeft geen andere keus dan de funtaks te accepteren. "Maar de Formule 1 heeft Zandvoort wel op de wereldkaart gezet, dus we snappen niet waarom dit nu moet", liet de woordvoerder van de DGP, Simon Keijzer, eerder aan NH weten. De organisatie vindt dat het juist zorgt voor inkomsten voor de gemeente. "Maar dit mag een lokale overheid doen. En we gaan ervan uit dat het goed doordacht en juridisch onderbouwd is."

De belasting wordt vanaf volgend jaar geheven. Eerder werd al duidelijk dat de Formule 1 ook in 2024 en 2025 in Zandvoort zal worden gereden.