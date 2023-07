Overwegend droog weer met af en toe lichte regenval, temperaturen tussen 16 en 19 graden in Heemskerk, IJmuiden, Velsen-Noord, Beverwijk en Uitgeest

Goedemorgen Beverwijk! We kunnen vandaag een grotendeels droge en mild bewolkte dag verwachten. De ochtend begint half bewolkt met temperaturen stagnerend rond 17 graden. Vanaf 08:00 uur kan er wat lichte regen vallen, maar deze zal snel verdwijnen waarna de wolken ook langzaam zullen opklaren. Rond 11:00 uur zien we zeer lichte bewolking met een temperatuur die iets omhoog klimt naar 18 graden. Geniet van de middag want het wordt onbewolkt vanaf 13:00 uur tot ongeveer 15:00 uur waarbij het kwik zelfs stijgt naar de aangename temperatuur van 19 graden. Vanaf late namiddag, zo rond de klok van vier, trekt er weer zeer lichte bewolking over ons heen en koelt het af richting de avonduren naar een nog steeds aangename temperatuur van 18 graden. Het lijkt dat we onze paraplu's wellicht weer tevoorschijn moeten halen in de avonduren omdat er verschillende perioden zijn waarin lichte regen verwacht wordt met temperaturen die dalen tot ongeveer 16 graden tegen bedtijd. Blijf dus genieten van deze overwegend zonnige dag in Beverwijk voordat je straks misschien even binnen moet blijven door wat neerslag in de avonduren. Fijne dag toegewenst!