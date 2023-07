Familie Van der Sar over zijn toestand: "Hij verkeert niet in levensgevaar"

Van der Sar was op vakantie in Kroatië toen hij de hersenbloeding kreeg. Hij werd per helikopter naar een ziekenhuis overgebracht en ligt daar sinds vorige week op de intensive care. "Elke keer als we hem bezoeken is hij aanspreekbaar. We moeten geduldig afwachten hoe zijn situatie zich zal ontwikkelen", aldus de familie Van der Sar.

Tekst loopt verder onder de tweet.