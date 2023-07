Politie pakt vastgeketende klimaatactivisten bij provinciehuis Haarlem op

Demonstranten van Extinction Rebellion hebben zichzelf vastgeketend aan het provinciehuis in Haarlem. De politie kwam vanavond in actie en pakte er tussen de vijf en tien op.

Aan de Dreef in Haarlem hebben meerdere actievoerders zichzelf vanavond vastgezet aan zowel het huis zelf als een hek aan de voorkant van het pand. Ze protesteerden tegen de vervuiling van Tata Steel. Ze eisten een "onmiddellijke sluiting van Tata Steel". Op een doek staat "Tata dicht nu".

Verboden

Hulpdiensten waren erop voorbereid. Brandweer was er snel bij om de activisten los te maken. Een woordvoerder van politie Noord-Holland meldt dat er rond de klok van zeven uur tussen de vijf en tien aanhoudingen zijn verricht.

Dat deden ze op last van de burgemeester. Die had de demonstratie verboden. "We hebben ze nog eerst vriendelijk gevraagd te stoppen en te vertrekken, maar daar gaven ze geen gehoor aan", zegt de politie. "En dus zijn ze door ons meegenomen."