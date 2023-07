Wraakzuchtige medewerker poept uit woede hele kantoorpand onder

Een medewerker van een Amsterdams kantoorpand heeft zijn ongenoegen over zijn bedrijfsleider op een wel erg opmerkelijke wijze kenbaar gemaakt. Hij smeerde onlangs kantoormeubilair, onder meer bureaus en beeldschermen, vol met poep. Tugrul Cirakoglu van opruimdienst Frisse Kater kwam al snel in actie. "Ik had de tranen in mijn ogen staan van de geur."

Monitors, de tafels: alles zat vol stront. "Ik wist niet wat ik zag. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Op sommige plekken op het bureau had hij poepjes gelaten."

Tugrul Cirakoglu van de opruimservice werd gebeld voor een wel heel bijzondere klus. "Een van de medewerkers had bonje met de bedrijfsleider", vertelt hij tegen Aart van Eldik van NH's Spitstijd. "De medewerker besloot uit woede en wraak alle beeldschermen en bureaus met zijn ontlasting te besmeren."

Verstopte Dixies na intensief gebruik op festivals, extreem vervuilde huizen, braakliggende terreinen vol viezigheid. Niets is te gek voor de schoonmakers van Frisse Kater. Medewerkers met een wel erg sterke maag draaien hun hand nergens voor om. Maar onlangs wisten ze niet wat ze zagen toen ze een Amsterdams kantoorpand onder handen moesten nemen.

"Ik weet hoe ontlasting werkt, maar dit sloeg alles. Had de tranen ervan in mijn ogen"

"Alles was zo uitgeharkt, dat maakte het heel moeilijk schoonmaken." Bij het vastkoeken van de ontlasting heeft hij grof geschut ingezet. Centimeter voor centimeter hebben ze de poep eraf gekregen.

Ontslag?

Tugrul denkt dat de man veel poep gespaard heeft, of in ieder geval veel kruidig voedsel heeft gegeten. "Hij heeft dit echt gepland, om hele pittige dingen te consumeren. Ik weet hoe ontlasting werkt, maar dit sloeg alles. Ik kreeg tranen in mijn ogen van de sterke geur."

Of de wraakzuchtige medewerker ontslagen is, is niet bekend.