Weer werkzaamheden aan asfalt A10, verkeer mogelijk opnieuw in file

Rijkswaterstaat werkt de komende drie weekenden aan het asfalt in en rond de Coentunnel. Tijdens de weekenden van 14-16 juli, 21-23 juli en 28-30 juli wordt verkeer rond de tunnel omgeleid. Verkeer moet rekening houden met ongeveer twintig minuten extra reistijd.

Er vinden verschillende soorten werkzaamheden plaats. Zo wordt er op sommige wegdelen een nieuw bindmiddel op het asfalt gespoten, waardoor de levensduur van het asfalt verlengd wordt. Op delen waar het asfalt te slecht is wordt nieuw asfalt aangebracht. Door de werkzaamheden kan er stof in de omgeving waaien, verkeer wordt daar met gele borden op gewezen.

Het werk begint telkens vrijdagavond om 21.00 uur. "Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken tijdens de afsluiting. Zo wordt in het weekend en in de vakantieperiode gewerkt, omdat er dan minder verkeer is", laat Rijkswaterstaat weten.