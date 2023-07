Sluiting van de Mariakerk in Heemskerk raakt kerkgangers diep

Of het nu gaat om een doop, bruiloft, het vertrouwde geluid van de klokken of een wekelijks bezoek: de Mariakerk in Heemskerk heeft voor velen een grote sentimentele waarde. Maar binnenkort gaan de deuren dicht en krijgt het gebouw een nieuwe bestemming. Een moeilijk besluit dat de kerkgangers raakt. Het doet pijn dat ze straks niet meer kunnen 'thuiskomen in hun kerk'.

De Mariakerk is een plek die ook voor parochievoorzitter Bert Jan Rozestraten een hoop sentiment oproept. Zijn eerste communie, heilig vormsel en trouwerij. Ze vonden allemaal plaats in de Heemskerkse Mariakerk. Het besluit nemen om te kerk te moeten sluiten, noemt hij dan ook 'pijnlijk'.

Niet slopen, maar een nieuwe invulling voor het gebouw is volgens de parochievoorzitter de beste oplossing, ook al is de keuze moeilijk. “Ik zou het liefst alle twee de kerken open houden, maar dat is financieel gewoon niet mogelijk op de lange termijn. We zitten ook met een dalend aantal vrijwilligers, daarom denk ik dat het beter is samen te voegen in plaats van te versnipperen.”

Samen met de medebestuurders van de parochie en het bisdom heeft Rozestraten de moeilijke keuze moeten maken. “Het aantal kerkgangers is de afgelopen decennia flink afgenomen. Tegenwoordig passen ze makkelijk in alleen de Laurentiuskerk of de Mariakerk. Beide zijn groot genoeg. We verwachten dat het aantal verder zal dalen.”

Het is een weloverwogen besluit geweest om de Mariakerk te herbestemmen, legt Rozestraten uit. “In augustus 2021 hebben we een onafhankelijke vastgoeddeskundige bij de kerken laten kijken en daar kwam uit dat de Mariakerk zich het best leent voor een herbestemming. In feite is het dus een hele praktische afweging.”

Ook Ans Bakker zit ermee. "Het is iedere week gewoon weer een thuiskomen. Veel zouden liever deze kerk openhouden. Het is veel intiemer dan de Laurentius, maar eigenlijk willen we geen van de kerken missen."

Kerkgangers doet het verdriet dat de kerk moet sluiten, blijkt tijdens de mis op woensdagavond. Tiny Numan komt er al sinds jaar en dag. "Mijn kinderen zijn hier gedoopt, mijn oudste dochter is hier getrouwd. Ik kom hier altijd. We zijn hier opgegroeid gingen hier heen met het hele gezin. Ik vind het een hele fijne plek. Daarnaast heb ik hier na het overlijden van mijn man veel steun gevonden."

Wel zit hij met een ander probleem. Hij is bang dat ze met de sluiting veel kerkgangers zullen verliezen. "Er zijn echt mensen die alleen maar naar de Mariakerk willen en die zijn we straks gewoon kwijt."

Monument

Wat er met de kerk gaat gebeuren is nog onduidelijk, vertelt Rozestraten. “De gemeente heeft in 2012 eenzijdig besloten dat de Mariakerk een gemeentelijk monument is. De gemeente moet nu dus ook bepalen wat er met die monumentale status gaat gebeuren. Blijft het een gemeentelijk monument, worden bepaalde onderdelen als monument gezien of halen ze de status er vanaf? Daar kan ik geen uitspraken of verwachtingen over doen.”

Binnen drie jaar zal de kerk een nieuwe bestemming krijgen, voorlopig is het afwachten wat er door de monumentencommissie in Heemkerk wordt besloten voor er verdere stappen genomen worden. “Aanvankelijk gaan we op basis van die informatie weer verder kijken naar wat wijsheid is. We overleggen met de gemeente wat er op de plek van de Mariakerk gerealiseerd kan worden."