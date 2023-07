Daan (10) en Joey (11) regelen 'interland' tegen jonge vluchtelingen uit Avenhorn

Joey kwam op het idee, samen met zijn maatje Daan. "De vluchtelingen worden naast de club opgevangen. Ik zie vaak die tenten staan en dan denk ik: ze hebben helemaal niets. Daarom wilde ik ze helpen. En dacht ik: misschien willen ze wel tegen ons voetballen."

Jeroen Floris is coach van de jongens van RKEDO JO11-1. Hij heeft de oefenwedstrijd verder opgepakt en spreekt op voorhand van een 'interland'. Met een knipoog, uiteraard. "Mooi initiatief van de jongens, toch? Onze jongens willen altijd wel voetballen en voor de kinderen uit de noodopvang is het een mooi uitje. Ik begreep dat ze al twee weken aan het trainen waren."

Fanatiek

Een paar uur later wordt er fanatiek gevoetbald, zeker door de jonge vluchtelingen uit onder meer Syrië en Eritrea. Eerst 8 tegen 8, volgens de regels, maar van een gelijke strijd is weinig sprake. "Dus uiteindelijk deed iedereen mee en was het volgens mij 16 tegen 8. Er deden verschillende spelertjes van 5 of 6 jaar mee. Ach, wat maakt het uit? Ze hebben lekker gevoetbald en ik heb alleen maar lachende gezichten gezien."